Westland leeft mee met ernstig zieke shorttrackster Lara van Ruijven: ‘Een voorbeeld voor de schaatsjeugd’

Zeehond met diepe wonden in hals en nek uit visnet gered op strand bij Ter Heijde

15:06 De KNRM heeft vandaag samen met Dierenambulance de Wijs een gewonde zeehond gered die vast was komen te zitten in een visnet op het strand bij Ter Heijde. Het dier had diepe wonden in zijn hals en nek.