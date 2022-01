Westland lijkt wel op Aruba: Flamingo’s gespot op het strand bij Ter Heijde

Van wieg tot graf Hoe de zwoegende Haagse bakker Anton met zijn croissants multimiljo­nair werd

Anton Hessing was de oudste in een vermaarde banketbakkersfamilie. Hij groeide, met twee broers en vier zussen, op in de bakkerij aan de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg. Op zijn 14de ging hij van school om in de praktijk door zijn vader tot banketbakker te worden opgeleid. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van: Anton Hessing (27 november 1936 – 15 december 2021).

17 januari