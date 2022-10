Westland loopt mogelijk miljoenen mis aan dividend van netbeheerder Juva door gestegen energieprijzen

column Het einde van het poldertijd­perk?

We zitten in Westland met een vervelend probleem. Tot voor kort polderden we er vrolijk op los. Meerderheden en minderheden waren het weliswaar niet met elkaar eens, maar ze respecteerden elkaar. Totdat Frank Hollaar zich meldde met de mededeling dat hij zijn buik vol had van al die omgekeerde vlaggen. Ik weet niet of Frank tot de meerderheid of tot de minderheid behoort, immers het feit dat er veel vlaggen hangen wil niet zeggen dat de meerderheid zich daarin kan vinden.

9 oktober