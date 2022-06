Westland Ontmoet trapt nieuwe strijd tegen eenzaamheid af: ‘Iedereen doet ertoe’

Bosfesti­val Westland in mum van tijd uitver­kocht

De belangstelling voor Bosfestival Westland is zó groot dat het in een tijdbestek van een week al finaal is uitverkocht. Deelnemers aan het festival op zaterdagavond 18 juni wandelen tijdens de bijna langste dag in een groenrijke omgeving in Westland om voorstellingen te bewonderen.

29 mei