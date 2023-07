Westland Safari slaat goed aan

Deze sloot zit vol verlammen­de gifstoffen en is zeer gevaarlijk voor honden: ‘Je ruikt hier gewoon de dood’

In deze sloot zitten zoveel verlammende gifstoffen dat honden er niet meer mogen zwemmen. Verscheidene vogels hebben een duik in het water al met de dood moeten bekopen. De sloot ‘stikt namelijk van het botulisme’. En dat is - naast vogels en vissen - óók heel gevaarlijk voor viervoeters. ,,Je ruikt hier gewoon de dood.”