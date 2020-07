Westland steekt kwart miljoen euro in fietsverkeer en verbindingen met omliggende gemeentes

De gemeente Westland wil 2,5 miljoen euro steken in twee grote verkeersknelpunten in Wateringen en Maasdijk. Daarnaast gaat er een kwart miljoen naar de fietsinfrastructuur en fietsbruggen over de A4.

,,Het rijk is bezig met de verbreding van de A4 en wij hebben als gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk samen met Rijkswaterstaat gesproken over zogenoemde meekoppelkansen”, zegt verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD). ,,Als je toch al aan het werk gaat, dan kun je voor relatief weinig iets extra’s laten doen.”

Het gaat bij deze ‘meekoppelkansen’ voor de fiets onder meer over het verlengen van de bestaande fietstunnels en -bruggen en het verbeteren en realiseren van ontbrekende verbindingen. Eén van die verbindingen in dit pakket aan maatregelen is een nieuwe fietsbrug over de Zweth, tussen de Noordhoornseweg en Molenwetering, ter hoogte van het hoogspanningsstation Wateringen/Rijswijk. Deze brug zorgt ervoor dat Westland via de Zwethzone goed aansluit op de fietsinfrastructuur rondom de A4, stelt Varekamp.

Fietsbrug

Hierdoor ontstaan onder meer directe fietsverbindingen met Delft, Rijswijk en Ypenburg. De fietsbrug maakt ook onderdeel uit van het snelfietspad tussen Naaldwijk en Rijswijk Plaspoelpolder dat de komende jaren wordt gerealiseerd. ,,We zetten in op een betere verbinding per fiets vanuit Westland naar omliggende steden. Ik ben daar als verkeerswethouder erg blij mee”, zegt Varekamp tevreden.

Westland draagt daar 250.000 euro aan bij, aldus de wethouder. ,,We zetten enorm in op de fiets, die gaat een grote vlucht nemen. Dat wordt nu alleen maar versneld door de coronacrisis. Mensen willen niet meer in de bus gaan zitten en pakken de fiets. Wij zien het drukker worden en dat grijpt mooi in elkaar.”