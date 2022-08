Westland Verstandig: ‘Maak werk van verkeersveiligheid’

Personeel Boekestijn gaat in kroeg werken

Het personeel van Boekestijn Administratiekantoor in De Lier beschikt vanaf volgende week over een bijzondere werkplek. Het bedrijf verhuist deze week naar het pand van het vroegere café The Doors. Het pand is ingrijpend verbouwd, maar medewerkers krijgen wellicht toch het gevoel dat ze in een horecazaak werken. Op de eerste verdieping zijn de originele vloer en de bar intact gebleven.

