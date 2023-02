Westland Verstandig opent meldpunt voor verbetering openbaar vervoer

Westland wordt één grote warmtelei­ding: ‘Wij moeten een enorme puzzel leggen’

Het is een hele mooie mijlpaal voor Westland en eigenlijk voor heel Nederland, maar ook zeker voor de Warmte Netwerk Westland en de telers van warmtecoöperatie Polanen in Monster. Woensdagmorgen is aan de Van Ruyvenlaan in Poeldijk een begin gemaakt met intrekken van 490 meter warmteleiding onder kassen door. De komende 2,5 jaar verdwijnt er in Westland totaal 40 kilometer aan leidingen de grond in om onder meer tuinders van aardwarmte te voorzien.

9 februari