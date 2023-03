Westland wijst vier locaties waar 38 flexwoningen moeten komen

Vier locaties voor snelle bouw van woningen: ‘Er moet nog veel meer gebouwd worden’

De gemeente Westland heeft vier locaties uitgekozen waar snel zowel tijdelijke woningen als permanente huizen gebouwd kunnen worden. Deze plekken zijn de Vlietweg in Naaldwijk, de Poeldijkseweg in Monster, Heulweg 36D in Kwintsheul en de Zuidgeestlaan in Naaldwijk. De bouw van de woningen op de vier locaties begint volgend jaar.