Westland wil niets weten van ‘keiharde afspraken’ met Den Haag over huisvesting arbeidsmigranten

Coronacrisis Nederland volgens artsen niet klaar voor tweede golf: ‘Wijs calamitei­ten­zie­ken­hui­zen aan in regio’s’

1 september Nederland moet heel snel per regio calamiteitenziekenhuizen aanwijzen, zoals het Bronovo in Den Haag, die in geval van nood snel ingezet kunnen worden als opvang voor coronapatiënten. Hiervoor pleiten zestig artsen en specialisten in een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Zij waarschuwen dat ons land nu niet klaar is voor een tweede golf.