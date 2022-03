Westland Woont Duurzaam helpt Westlander om energie te besparen

Vergroe­nings­boek D66 goed voor 87 nieuwe bomen: ‘Andere locaties worden nog beoordeeld’

De boom die D66 in het kader van de vergroening van Westland plantte langs de Poeldijkseweg in Wateringen is alweer weggehaald door de gemeente. Er bleken kabels en leidingen in de grond te zitten, waardoor de boom zich niet had kunnen ontwikkelen, aldus de gemeente. Maar het vergroeningsboek van de partij is wel goed voor 87 nieuwe bomen.

16 maart