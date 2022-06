Westland zet zich schrap voor busstaking: ‘Ik denk dat er bijna niemand op school is’

Op het busstation in Naaldwijk wordt de staking op dinsdagmiddag reeds aangekondigd op de informatieborden. Aanleiding vormt een conflict met de vervoerders over het salaris. De staking bij het streekvervoer heeft grote gevolgen omdat in het Westland geen alternatief openbaar vervoer beschikbaar is. In steden als Den Haag, Schiedam en Rotterdam kunnen reizigers behalve van het streekvervoer ook gebruikmaken van het stadsvervoer of de trein. Na de staking bij het streekvervoer is donderdag de HTM aan de beurt. Bij het Haagse vervoersbedrijf gaat het vervoer volledig plat, zegt een vertegenwoordiger van FNV.