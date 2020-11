Westlandbon heeft een nieuw leven gekregen: 'Belangrijk dat het geld in Westland blijft'

Hoe is het nu met de Westlandse ondernemers?

,,Ze hebben keihard last van de coronacrisis, ieder op hun eigen manier. En niet alleen in de horeca. Het is bikkelen, strijden en vechten. Het is écht niet makkelijk. Zoals iemand laatst mooi zei: 'we ademen nog, maar wel door een rietje'. Ik probeer ze te helpen waar ik kan."