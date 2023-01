Westlander loopt nog niet warm voor warme kamers in ’s-Gravenzande

In de ban van oude drive in shows na documentai­re: ‘Generaties muzikaal opgevoed met Tarantula’

Westland is de komende weken in de ban van de unieke drive in shows ‘Tarantula’, die decennia geleden tienduizenden jongeren trokken. Er zijn speciale filmvoorstellingen, een feestavond in Monster en een massale show in Wateringen. Codewoorden: Herinneren jullie deze nog, nog, nog….

4 januari