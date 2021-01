Westlanders betalen zich blauw aan woonlasten: ‘Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen’

Westlandse huurders betalen dit jaar 99,36 euro meer dan in 2020, een stijging van maar liefst 21 procent. In totaal zijn zij 572,40 euro kwijt aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat tegen een gemiddelde van 8 procent stijging in heel Nederland, blijkt uit een analyse van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over meerpersoonshuishoudens in de veertig grootste Nederlandse gemeentes.