Westlanders bij dodenherdenking op de Dam: ‘Ik hoop dat de jeugd het verhaal van de oorlog nooit zal vergeten’

Persoonlijk verhaal Ibrahim was hier 19 jaar illegaal en altijd bang: ‘Liever klappen krijgen dan aangehou­den worden’

Ibrahim el Hahaoui (31) woont al vanaf zijn twaalfde in Nederland. Hij spreekt goed Nederlands en heeft altijd hard gewerkt. Maar al die jaren had de Hagenaar één probleem: hij was hier illegaal. ,,Ik kon nooit echt aan mijn leven beginnen, tot nu.’’

1 mei