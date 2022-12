Westlanders blijven afval scheiden: ‘Ondergrondse verzamelcontainers overvol’

Rondtoer en schouw langs Westlandse begraaf­plaat­sen

Westland Verstandig houdt op zaterdag 14 januari een bijzonder uitje: een rondtoer en schouw langs Westlandse algemene begraafplaatsen en aula’s. „Dat onderwerp leeft in Westland”, aldus WV-raadsfractieleider Peter Duijsens. „We krijgen steeds meer vragen over onze begraafplaatsen.” Opmerkelijk wervend staat in zijn persbericht: Gaat u mee?

