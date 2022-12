Westlanders tevreden over nieuw afvalsysteem: ‘Veel minder klachten en meldingen dan met gele zakken’

De nieuwjaars­duik is terug in Westland!

De een doet het voor de gein. Een ander in een poging om de sores van het voorbij jaar in het koude zeewater weg te spoelen. Wat het motief ook is, iedere reden voor een frisse duik aan het begin van het nieuwe jaar is een goede. Althans, dat vinden ze bij de Westlandse reddingsbrigades. Zowel in 's-Gravenzande als in Monster wordt 1 januari een nieuwjaarsduik gehouden.

20 december