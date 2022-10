Westlanders van Dutch Dyane Racing Team winnen klassieke race op Spa Francorchamps

Niet binnen spelen, maar buiten. Deze kinderop­vang is een boerderij: ‘Hij zei eerder tractor dan mama’

Josh Meijster moet nog 2 jaar worden. Hij groeit op in een nieuwbouwwijk, maar toch is hij wekelijks in zijn piepkleine overall in de koeienstal te vinden. Ook mag hij af en toe in het weiland rennen en met zijn laarsjes in de plassen op het boerenerf stampen. Met dank aan Hoeve Ackerdijk, de kinderopvang bij de boer waar hij drie dagen per week te gast is. ,,Dit is geweldig.”

30 oktober