Westlanders zitten niet altijd te wachten op Haagse buren: ‘Ze begroeten niemand en tuin is niet verzorgd’

Nieuwe Break Out Challenge van jeugd Team Westland met toeris­tisch rondje door de regio

De jeugd van Team Westland houdt zaterdag een nieuwe Break Out Challenge. Er wordt een fraai toeristisch rondje uitgezet door Westland waarvan het de bedoeling is dat dit in de toekomst een vaste route wordt waarmee toeristen kennis kunnen maken met alles wat het Westland te bieden heeft. Maar één keer per jaar wordt het gebruikt wordt voor een Break Out Challenge.