Westlanders zorgen voor goede grasmat bij ADO

Westland gruwelt van dat opgeheven vingertje van buurgemeen­ten

10 augustus Een coffeeshop? Die zijn er in de andere steden al genoeg. Een islamitische school? Die staan er in Den Haag voldoende. Slaapplaatsen voor buitenlanders die in de kassen komen werken? Westland doet haar best, maar voorlopig kunnen ze ook wel in Schiedam, Vlaardingen en Den Haag wonen.