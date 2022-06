WestlandHart voor Groente & Fruitbrigade en Stichting Myosotis Westland

Woonpark voor arbeidsmi­gran­ten in De Lier nog steeds niet rond: bezwaren­com­mis­sie nu aan zet

De huisvesting van bijna zevenhonderd arbeidsmigranten in een woonpark aan de Oostbuurtseweg in De Lier is nog steeds niet in kannen en kruiken. De bezwarencommissie van de gemeente Westland buigt zich momenteel over de bezwaren die tegen het plan zijn binnengekomen en geeft dan een advies aan het nieuwe college van B en W. Dat neemt dan een definitieve beslissing.

9 juni