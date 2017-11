Westlands dragraceteam wil volgend jaar nóg sneller zijn

Terwijl Max Verstappen met een slordige 1.000 pk over de circuits racet, heeft Marck Harteveld de beschikking over meer dan het drievoudige. De dragraces waar garagehouder Harteveld aan deelneemt duren wel wat korter dan de anderhalf tot twee uur die een Formule 1-race in beslag neemt. Net iets meer dan 6 seconden doet de in Den Hoorn woonachtige coureur erover om de finishlijn te bereiken.



Hij was meteen verkocht toen hij de dragauto's zag racen. ,,Ik had een Dodge Superbee gekocht en die heb ik meteen omgebouwd. Wat er zo mooi aan is? Gewoon twee auto's naast elkaar en proberen zo snel mogelijk bij de finish te zijn. En het enthousiasme van alle andere mensen."



De Westlander begon in de streetcar-klasse, waar hij nog altijd zo'n 500 pk onder de motorkap had. ,,Toen deden er wel 250 teams mee uit Nederland, waarvan ongeveer 50 uit de regio Westland. Daar heb ik wel een paar bekers gewonnen."

Volledig scherm Harteveld racet in verschillende landen. © Voodoo Hemi Racing

3.000 pk

Daarna schakelde hij over naar een hogere klasse, met een andere auto: een Plymouth Roadrunner die hij zelf bouwde. Anno 2017 is daar de Superbird met zijn ruim 3.000 pk, uitkomend in de 'pro modified klasse', de hoogste klasse waarin de auto's nog deuren hebben. ,,Nu is het vechten tegen de kilo's. Alles is eruit gehaald. We hebben een lichtere uitlaat gemonteerd en zelfs dikke bedrading is vervangen."



De nieuwe groen-paarse bolide is dit jaar zes keer in actie gekomen, in Engeland en Duitsland. ,,In een weekend rijd je maximaal vier keer kwalificatie en vier keer een eliminatierace. Als je wint zijn dat dus acht runs. Dit jaar zijn we twee keer tweede geworden."



Er is nog wel wat winst te behalen, denkt Harteveld. ,,In de afstelling van het chassis en de motor. Tja, we moeten nu echt zoeken naar hele kleine dingen om nog sneller te kunnen worden. Kijken of de auto bij de start niet scheef vertrekt, of dat hij te veel grip heeft. Dat betekent dus ook heel veel data verzamelen van de races."



Nu staat de Superbird voor een winterslaap in de stalling, waar ze helemaal schoon wordt gemaakt en alle onderdelen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het motorblok wordt ergens anders klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Harteveld hoopt dan nóg sneller uit de startblokken te kunnen schieten.

Quote Er is geen rivaliteit in de pits hoor, dat is alleen óp de baan Marck Harteveld

Handtekening