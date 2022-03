Westlands Mannenkoor zingt voor Oekraïne, opbrengst gaat naar slachtoffers

Column Leven zonder perspec­tief

We zijn de afgelopen week een paar dagen in Twente geweest. We houden van die streek vanwege het landschap en de bevolking. Tukkers heb ik in de loop van de tijd leren kennen als een volk, zoals de Engelsen zeggen always willing tot bent an elbow met een heerlijke nuchtere kijk op het leven.

6 maart