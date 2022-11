Westlands Museum houdt vlaggenactie: zo veel mogelijk Westlandse vlaggen aan de masten

,,Geregeld is de groen-witte vlag al te zien, maar het zou mooi zijn als de streektrots die deze vlag uitstraalt op nog veel meer plekken zichtbaar wordt”, zegt Gustaaf van Gaalen van het Westlands Museum. ,,Door zeer grootschalig in te kopen en er geen enkele winstmarge op te leggen is het gelukt om de prijzen van de normale vlag, de grote vlag en de mastwimpel zeer laag te houden. Nu de omgekeerde-Nederlandse-vlag-actie langzamerhand afloopt, is het een mooi moment om de dan lege vlaggenmasten te vullen met de Westlandse vlag.”

Jeugdcultuur

Daarom biedt het Westlands Museum kortstondig Westlandse vlaggen aan ‘voor een bizar lage prijs’. De actie, die loopt tot en met 7 december, houdt in dat de bekende groen-witte vlaggen en wimpels tegen kostprijs aangeschaft kunnen worden. Het museum biedt deze actie aan vanwege de tentoonstelling ‘Jeugdcultuur in het Westland’, waarin streektrots een belangrijke rol vervult. Het museum hoopt dat de vlag straks overal in de streek te zien is, of het nu in Maasland, Monster of Hoek van Holland is.