Westlands ondernemersstel biedt anoniem financiële hulp

Podothera­pie Westland naar voormalig Rabobank­pand aan Marktplein

13:36 Het Marktplein in 's-Gravenzande is straks echt af. Één van de gebouwen dat nog leegstond, het voormalige Rabobankpand, heeft nu ook een nieuwe bestemming. Volgend jaar zal Podotherapie Westland zich vestigen in het gebouw.