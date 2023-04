Westlands water schoner, maar nog steeds verboden gif aanwezig

Gemeente wil van druk fietspad ontslui­tings­weg voor nieuwe huizen maken: ‘Dit is onbehoor­lijk bestuur’

Cock Kuipers begrijpt er niets van. De gemeente Midden-Delfland wil koste wat het kost de ontsluitingsweg van zes nog te bouwen woningen op het perceel Tramkade 9a over een druk fietspad in Den Hoorn laten lopen. ,,Het gaat tijdens de spits nu al vaak bijna mis. Laat staan hoe gevaarlijk de situatie straks is met auto’s erbij.”