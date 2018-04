Westlandse bakker gebruikt unieke vacuümkamer en de hele wereld kijkt mee

Nieuweweg (N211) in Poeldijk dinsdagnacht dicht vanwege spoedreparatie

15:02 De Nieuweweg (N211) in Poeldijk wordt in de nacht van dinsdag 17 april tussen 22.00 en 6.00 uur afgesloten in verband met een spoedreparatie tussen de Haagse Madepolderweg en de rotonde bij ABC Westland.