‘Westlandse bierbrouwerij had er al lang moeten zijn’

Hoe kom je erbij zelf bier te gaan brouwen?

,,Onze Westlandse Bierbrouwerij ZWOL is ontstaan vanuit een hobby. We brouwen al enkele jaren met veel plezier uiteenlopende biersoorten. Omdat zoveel mensen om ons heen zo enthousiast waren, zijn we de bieren ook gaan verkopen. Wij zijn trots op onze Westlandse roots en geven onze bieren voor Westlanders herkenbare namen. We hebben een IPA (Barre Mannen) en een blond bier (Zuipschuit) en daar komt nu dus een tripel bij (Laikt Me Sterrek). In de zomer komen we nog met een Stout (Afterbakkie).”