Westlandse brouwers komen met nieuw biertje voor na het stappen: Afterbakkie

column Ik moest zeggen dat hij zware diarree had van ‘die klote köfte’

‘Lieve Thea, nou hier dan eindelijk een mailtje van je zus Marion. Dick en ik zijn gelukkig weer thuis. Want vakantie is leuk, maar het moet niet te lang duren. Dat kwam niet door Turkije, want dat zijn best lieve mensen. En ook het eten was prima en het hotel in Bodrum was prachtig, heel netjes ook, en het strand was heel warm.

6:15