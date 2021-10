Westlandse burgemeester Arends tikt Hagenaar en Delftenaar op vingers na overlast

Ze kregen een bestuurlijke waarschuwing voor betrokkenheid bij een aantal overlastsituaties en mogelijk strafbare feiten in Monster, Ter Heijde en Poeldijk. De incidenten varieerden van het scheuren met scooters tot diefstal uit een voertuig.



Een bestuurlijke waarschuwing houdt in dat er een aantekening wordt gemaakt in het dossier van de betrokkenen. Bij een volgende constatering van overlast zal de burgemeester hen een dwangsom of gebiedsverbod opleggen. Doel van de maatregelen is de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te waarborgen, aldus de burgemeester.