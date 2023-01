Westlandse burgemeester blikt terug: ‘Oudejaarsviering was beheersbaar in Westland’

Oudejaarsavond is in Westland ‘beheersbaar‘ verlopen, zonder grootschalige ordeverstoringen. Die conclusie trekt burgemeester Bouke Arends op basis van eigen waarneming en rapportages van de Veiligheidsregio Haaglanden. Arends gaf elf dagen na dato voor het eerst zijn visie op het verloop van oud en nieuw. Andere burgemeesters in de regio deden dat reeds op nieuwjaarsdag.