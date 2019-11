Westlandse deskundige in werkplezier: Ik knip een probleem in kleine stukjes

Wat is uw beste tip om werkstress te verminderen? ,,Ik denk dat men zich eerst moet afvragen waar de stress precies vandaan komt. Men moet zichzelf de volgende vragen stellen: kan ik in mijn werk mijn talenten benutten? En voel ik mij betrokken bij de organisatie?''

Waarom is een week lang aandacht voor dit onderwerp nodig?

,,Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out, besef het even. Die mensen voelen zich vaak schuldig. 'Had je maar een gebroken been!' roep ik altijd, dan kunnen mensen tenminste zíen wat er met je aan de hand is. Om dit 'taboe' te kunnen doorbreken is slechts één ding nodig: erover praten.''