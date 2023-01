Westlandse geloofsgemeenschap wil Loosduins godshuis innemen: ‘Bethelkerk is van ons, van de buurt’

In een tijd dat de kerken leeglopen is er in Loosduinen strijd dat er een nieuw godshuis komt. „De Bethelkerk is van ons, van de buurt.”

Tachtigplusser Irene Sjerp is dol, zeg maar gerust woedend. ,,Deze week stonden we voor een deur die voorzien was van een nieuw slot, konden we niet naar binnen”, aldus de voorzitter van de Stichting Bethel Blijft/Amadeus. „Buurtbewoners stonden voor joker voor de deur.” De boosheid is inmiddels zó groot dat ze een advocaat in de arm hebben genomen, binnenkort volgt een kort geding.

De Bethelkerk aan de Händellaan in Loosduinen werd al eerder bedreigd, vijf jaar geleden met een totale sloop en nieuwbouwappartementen. De buurt stond massaal op en slaagde erin om het gebouw te redden en om te vormen tot een soort buurtkerk met allerlei activiteiten voor omwonenden. Ook de gemeente Den Haag stond erachter.

Ironisch

Maar wéér dreigt een sombere toekomst, nu met Westlandse ‘vijanden’, die er - hoe ironisch - weer een kerk van willen maken. Opponent is de Wateringer Martin van der Toorn die niet verbaasd is dat de krant belt maar gelijk zegt dat er allerlei zaken door elkaar lopen. Hij klinkt verzoenend, zegt ook dat hij nog niet alles kan vertellen omdat er gesprekken gaande zijn. „Maar bekend was dat er per 1 januari een nieuwe eigenaar was die ook andere sloten zou krijgen.”

Na 2018 leek alles goed te gaan toen de kerk werd gekocht door een investeerder met wie de buurtbewoners samen met het buurtinitiatief Amadeus tot grootse plannen kwamen. „Met onder meer twaalf appartementen voor een woongroep en in de kerkzaal zouden de verschillende ruimtes komen met een buurtkamer met terras en keuken.”

In de afgelopen jaren gaven vele buurbewoners donaties en stopten zij vele duizenden vrijwilligersuren in het herstel van inmiddels hun Bethelkerk. Onderdelen, zoals balkonzaal en foyer, zijn opgeknapt. De geplande bouw ligt echter stil, mede door stikstofproblemen. Wel is er een huurcontract voor het gebruik van buurthuisruimten tot 2028.



Zondagse huurder

Enige maanden geleden bleek dat het gebouw in stilte was verkocht aan Van der Toorn. Die kenden ze wel, want die was al jaren hun (zondagse) huurder omdat hij er met een groep Westlanders kerkte. Een ziedende Irene Sjerp: „Toen bleek ook dat hij als nieuwe eigenaar totaal andere dingen wilde dan waarvoor de buurt in de bres was gesprongen en waarvoor ook de bouwvergunning is verleend. Volgens ons wil hij het gebouw geschikt maken voor die orthodoxe kerkgemeenschap uit het Westland. Dan is de Bethelkerk niet meer bruikbaar voor onze activiteiten en staat de buurt op straat.”

Van der Toorn zegt dat hij het kerkgebouw met andere investeerders heeft gekocht. En bevestigt dat de hervormde kerkgemeente Loosduinen daar wil blijven kerken. Dat is een kleine afgesplitste kerk die niet wilde opgaan in de veel grotere Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zelf is hij gewoon lid, geen dominee, zoals wordt gesuggereerd.

Ophef

„Ik begrijp niet waarom er door Amadeus zoveel ophef wordt gemaakt", stelt Van der Toorn. ,,We zijn in gesprek met allerlei partijen. Het uitgangspunt is dat we iedereen een plek willen geven, ook Amadeus. Maar er worden nu alleen maar verhalen de wereld in geslingerd. Ik ga ervan uit dat ik over enige weken veel meer concreets kan vertellen.”

Irene Sjerp heeft er niet zoveel vertrouwen in, gezien de verstoorde communicatie van de afgelopen maanden. Van der Toorn heeft haar zelf verteld dat er nu zes grote appartementen aan de buitenzijde moeten komen. „Er komt ook weer een grote kerkzaal, alleen voor één specifieke doelgroep. Onaanvaardbaar!”



Volledig scherm Bezorgde buurtbewoners van de Bethelkerk. © PR