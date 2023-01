Westlandse gemeenteraad maakt statement over brandstichting in De Lier: ‘Wij zijn bezorgd’

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd Westland opgeschrikt door een brand bij orchideeënkweker Paul Fransen. De tuinder heeft een deel van zijn grond verkocht aan uitzendbureau Tradiro, die daar een woonpark voor zo’n zevenhonderd arbeidsmigranten wil bouwen. Als protest tegen de komst van die arbeidsmigranten is al eerder brand gesticht bij Fransen. De kweker is bovendien bedreigd en zijn kas is beklad.

Terroriseren

‘Wij maken ons zorgen over het feit dat in ONS Westland op deze manier verteld gaat worden dat men het niet eens is met democratisch genomen besluiten’, schrijven de negen fractievoorzitters in de Westlandse gemeenteraad in een gezamenlijk statement. ‘We kunnen het heel erg met elkaar oneens zijn, zelfs binnen de gemeenteraad, maar het blijven terroriseren van mensen, van gezinnen, met als gevolg dat zij zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis, werpen wij ver van ons. Deze manier van bedreiging ondermijnt alles waar we in een democratie met elkaar voor staan en hoe we in Westland met elkaar omgaan. Wij zijn bezorgd’.