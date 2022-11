Westlandse gemeenteraad stuurt brief naar Tweede Kamer: ‘Overheid doet veel te weinig voor bedrijven’

Mirthe Akkerman leeft milieube­wust: ‘Maar ik vlieg voor het zeilen ook veel, daar voel ik me schuldig over’

Mirthe Akkerman (24) is met weinig verwachtingen aan het EK in Frankrijk begonnen. De Haagse zeilster richt zich al op volgend jaar en de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar dan moet ze wel Marit Bouwmeester verslaan. Een verhaal over die lastige opgave en de vliegschaamte waarmee Akkerman kampt. ,,Ben geen brulaap die zegt dat ik de beste ben.”

16 november