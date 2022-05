Westlandse gemeenteraad verbijsterd over eerste motie Forum voor Democratie: ‘Beschamend’

Mijn Partij, CDA en VVD breken formatie in Mid­den-Delfland af: ‘Gebrek aan inhoudelij­ke overeen­stem­ming’

Mijn Partij, CDA en de VVD zijn gestopt met praten over de nieuwe coalitie in Midden-Delfland. De drie partijen hebben de formatie in onderling overleg afgebroken en beraden zich nu over het vervolg.

21 mei