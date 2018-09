Westlandse gooit haar tuinpoort open

Sommige mensen bellen de politie als ze vreemden in hun tuin zien. Maar Wilma van der Zanden-van Ruijven (58) uit Honselersdijk gaat koffiezetten en snijdt de cake aan.



De Westlandse had al een facebookpagina, een website en een visitekaartje voor haar tuin. Sinds kort heeft haar plotje groen ook een vermelding in de Open Tuinen Gids van de Nederlandse Tuinenstichting. Een vereniging, die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en daarom haar leden aanmoedigt hun tuinen open te stellen voor publiek. Ieder weekend zijn er tuinen van particulieren te bezoeken in dorpjes als Oldebroek, Hattem, Stroe of Warnsveld. Lommerrijke gebieden waar de gemiddelde tuin wat groter en groener is dan hier.



Met de openstelling van haar tuin, morgen van 10.00 tot 16.00 uur, op het terrein van de voormalige oranje paprikakwekerij van haar familie, houdt Wilma de eer van heel Zuid-Holland hoog. Dat je in een Westlandse tuin niet de lokroep van een koekkoek hoort, maar het gepiep van een achteruit stekende vrachtwagencombinatie schijnt tuinliefhebbers niet te deren. Ze komen van heinde en verre om van Labyrint, zoals Wilma's tuin heet, te genieten.