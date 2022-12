Westlandse groentetelers doen het zo slecht nog niet: ‘Grote verschillen in de sector’

Toonaange­vend kwekerscol­lec­tief Zentoo in race voor prestigieu­ze sierteelt­prijs

Zentoo is genomineerd voor de prestigieuze International Grower of the Year award. Het collectief van chrysantenkwekers is daarmee het enige Nederlandse sierteeltbedrijf. In totaal hebben tien sierteeltbedrijven van over de hele wereld de finale bereikt van deze prijs, die erkenning geeft aan goed ondernemerschap in de internationale sierteeltsector. Zentoo is voorgedragen door de Tuinbouw Ondernemersprijs.

25 november