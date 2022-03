Westlandse kiezer rekent coalitiepartijen genadeloos af: ‘Ik dacht dat mensen wat tevredener zouden zijn’

Grote winnaar Mid­den-Delfland komt van ver: ‘Ik ben met niks begonnen, nu zijn we de grootste’

Ed Roeling moet zichzelf af en toe even in de armen knijpen. Wat hij jaren voor onmogelijk hield, gebeurde woensdagavond: zijn geesteskind Mijn Partij groeide in Midden-Delfland uit tot de grootste. In het kleine Midden-Delfland haalde de partij 2434 stemmen, hetgeen een groei van 37 procent betekende ten opzichte van de raadsverkiezingen van 2018. ,,Ik wil nu graag wethouder worden.”

17 maart