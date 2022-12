Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen: ‘Zo veel mogelijk baby’s warme start geven’

Eén op de 13 kinderen in Nederland wordt geboren in armoede, zo weten de Westlandse kinderopvangorganisaties. Dat zijn 35 baby’s per dag. Voor deze baby’s is er in veel gevallen geen warm bedje, geen kruik of fijne deken. Daarom kunnen tijdens de Warme Winteractie in de week van maandag 12 tot en met vrijdag 16 december bij verschillende kinderopvanglocaties in Westland kruiken, lakens en dekens voor wieg en ledikant worden ingeleverd.