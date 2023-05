Westlandse Kunst- en Atelierroute groot succes met 2500 bezoekers: ‘Extra energie voor nieuwe ideeën’

Groos Pieter (74): ‘Westlan­ders wordt wel eens een grote mond verweten. Ik vrees dat dat soms wel terecht is’

Pieter Buitelaar (74) werd geboren in Maasland, maar woonde het grootste deel van zijn leven in ‘s-Gravenzande, waar hij ook werkte als bankbeheerder. ,,In die mui bad ik: Jezus, red mij!”