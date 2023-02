Westlandse middelbare scholen starten met bewegend leren: ‘Of het voor pubers cool genoeg is, weet ik niet’

Richard de Mos wil strijden voor boeren en tuinders in Hoogheem­raad­schap van Delfland

Richard de Mos is momenteel nog volledig verwikkeld in zijn slepende rechtszaak, maar als die voorbij is gaat hij de boer op als lijsttrekker van BVNL Hoogheemraadschap Delfland. De voorman van Hart voor Den Haag wil namens de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga het waterschap in om de belangen van boeren en tuinders te vuur en te zwaard te verdedigen.

30 januari