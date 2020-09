Westlandse ouders voor de rechter in groot witwasonderzoek: ‘Mijn kinderen hebben mij nodig’

De FIOD en de politie vielen op 9 juni in het kader van het onderzoek de dure villa (850.000 euro) aan de Madeweg in Monster binnen, die het stel zonder een hypotheek te hoeven afsluiten had gekocht. In de woning troffen ze onder meer Rolex-horloges, 200.000 euro cash geld, twintig kilo cocaïne en dure auto’s aan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het stel al die luxe betaald uit criminele zaken. Hen is onder andere witwassen, vuurwapen-, drugs- en munitiebezit ten laste gelegd.