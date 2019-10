Westlandse pepernoot bekroond met goud: ‘Ik vind ze fantastisch. Maar dat kun je ook wel aan me zien’

Even vragen aanMarcel van den Berg is een van de eigenaren van de bekende Westlandse bakkerij Van den Berg. Onlangs werden hun pepernoten bekroond met goud door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. ,,Als de r in de maand zit, gaan we pepernoten verkopen.’’

Heeft u uw pepernoten zelf weleens op? Zo ja, wat vindt u er zelf van?

,,Oh, oh, oh, ik heb er al zoveel op. Ik vind ze fantastisch. Maar dat kun je ook wel aan me zien.’’

Uw producten zijn al vaker bekroond met ‘goud’. Went het succes na al die zegeningen?

,,Nee, natuurlijk niet. Dit soort bekroningen zijn áltijd leuk. Het werkt ook goed voor de teamspirit in de winkels. Als er lekker veel pepernoten verkocht worden, is dat bevorderlijk voor de sfeer onderling.’’

Is jullie pepernotenrecept weleens gewijzigd in de loop der jaren of bleef het altijd dezelfde klassieke Van den Berg-noot?

,,Het is áltijd dezelfde klassieke noot gebleven. Ik zal je eens iets zeggen: het recept is nog van mijn opa’s opa. Een gedateerd recept dus, maar tijdloos.’’

Hoeveel pepernoten maken jullie per jaar?

,,Vroeger was het veel handwerk. Nu hebben we veel grotere machines. Waar we vroeger misschien tweehonderd zakjes per dag konden maken, kunnen we er nu vijfduizend maken als het moet.’’

Waarom liggen ze eigenlijk al zo vroeg in de winkels?

,,De regel is: als de r in de maand zit, gaan we weer pepernoten verkopen. Maar dat moeten de bakkers een beetje aanvoelen. Zodra het minder weer wordt, willen de mensen ook weer andere producten kopen. Dan is het natuurlijk goud als er al pepernoten voorradig zijn.’’