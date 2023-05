Westlandse politiek in rep en roer na bericht van wethouder over lokale omroep en tweede Berkenflat

De laatste twee zinnen in een memo van wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig) aan de gemeenteraad over de verhuizing van de lokale omroep WOS naar de Veiling in Poeldijk heeft de Westlandse politieke arena flink in rep en roer gebracht.