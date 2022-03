Westlandse politiek zet met akkoord tandje bij voor regenbooggemeenschap

Kwetsbare groepen

In het akkoord zijn bovendien afspraken opgenomen over het steunen van kwetsbare groepen en over zichtbaarheid. Meer zichtbaarheid in de samenleving leidt tot acceptatie, aldus de COC-voorzitter, die de vinger aan de pols wil blijven houden. ,,In dit stembusakkoord, maar ook in het recente verkiezingsdebat, hebben partijen een hoop zaken toegezegd. COC Haaglanden blijft de politiek van Westland volgen om te zien of ze hun beloften waarmaken. Over twee jaar maken wij een tussenbalans op van de resultaten en dan komen wij weer langs bij de partijen.”