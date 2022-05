Westlandse Ride in het donker op wielerparcours Westland Wil Vooruit: ‘We blijven positief’

Motorrijders

Het probleem waar de organisatie mee kampt is dat de motorrijders die de renners in het donker begeleiden niet over het fietspad mogen rijden van de gemeente. En op diverse plekken in de route is er geen weg naast het fietspad. De organisatie werd daar naar eigen zeggen op 19 april mee geconfronteerd. ,,Tijdens de vorige drie edities zijn we bijvoorbeeld met de motor over de fietsbrug De Snelbinder in Naaldwijk gegaan en nu mag dat ineens niet meer”, baalt Franke. ,,Anders zouden we geen vergunning krijgen. Maar ja, we blijven positief en we gaan ervoor. Misschien bevalt dit ook wel heel goed.”