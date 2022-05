Westlandse roots hielpen Marinus Dijkhuizen kalm te blijven tijdens knotsgek duel met ADO

Bunkerdag in Vinetaduin als vanouds: ruim 1400 bezoekers gaan door de gangenstel­sels

Na twee jaar van afwezigheid vanwege corona hebben zaterdag ruim 1400 mensen Bunkerdag in het Vinetaduin in Hoek van Holland bezocht. Daar maakten ze kennis met vier lagen krijgsgeschiedenis in het natuurgebied van het Zuid-Hollands Landschap.

