Westlandse senioren krijgen hun plannen voor woongroepen - letterlijk - niet van de grond

Verzet tegen rooien bomen in Westplant­soen

Bewoners komen in verzet tegen het kappen van bomen in het Westplantsoen in Delft. Volgens de gemeente Delft moeten de bomen verdwijnen omdat de riolering in de straat wordt vervangen. Er is inmiddels een kapvergunning verleend voor het omhakken van zeven bomen. Bewoners gaan tegen de verleende kapvergunning in beroep.